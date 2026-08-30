Финансовая пирамида или новая реальность: госдолг США превысил 40 трлн долларов

Государственный долг США превысил отметку в 40 трлн долларов, и это вызывает серьезную тревогу у экспертов. Несмотря на кажущуюся стабильность, обслуживание долга становится непосильным бременем: при росте ВВП около 2 % Америка занимает деньги под 5,5 %, ежегодно выплачивая около триллиона долларов только по процентам. Это сравнимо с классической финансовой пирамидой.

О том, что стоит за рекордным долгом, как на этом зарабатывают внешние инвесторы и почему расплачиваться будут американские потребители, рассказал экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".

Сумма госдолга США достигла 40 трлн долларов, из которых 32 - внешние инвестиции. Зарубежные инвесторы охотно вкладываются в американские гособлигации, стремясь получить высокие дивиденды. Однако, по словам эксперта, это лишь "внешняя картинка". "Внешние инвесторы вложили 32 трлн долларов, гонятся за дивидендами. Но внутри сами политики, даже Дональд Трамп, понимают печальную ситуацию. Еще в начале первого срока он обещал погасить 10 трлн, но получилось диаметрально противоположное", - напомнил он.

Наиболее тревожный показатель - соотношение госдолга к ВВП. Согласно рекомендациям МВФ, оно не должно превышать 40 %, но сейчас превысило 100 %. "Экономика США растет примерно на 2 %, а Минфин выпускает 30-летние облигации под 5,5 %. Занимаешь под 5,5 %, а генерируешь 2 %. Это классическая пирамида", - пояснил Георгий Гриц.

Ежегодные выплаты по обслуживанию долга составляют около 1 трлн долларов - сумма, сопоставимая с военным бюджетом США. Это "камень, который тянет на дно всю американскую экономику".

Однако дефолт, по мнению эксперта, пока преждевременен, поскольку США могут генерировать новые доллары. Сейчас печатают около 400-500 млрд долларов в месяц. При этом 80 % печатаемых банкнот - это 100-долларовые купюры, себестоимость каждой из которых составляет 12-15 центов. "Пока есть возможность пользоваться административным ресурсом, ситуация будет держаться. Но расплачиваться будут американские потребители", - подчеркнул аналитик.

Около 47 % международных расчетов осуществляется в долларах, что пока поддерживает его статус. Однако нарастающий долговой пузырь, по мнению эксперта, неизбежно приведет к кризису.