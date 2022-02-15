Финансовая пирамида: в России задержаны 18 человек, еще двое в розыске

Финансовая пирамида, как давно известно, приносит прибыль только ее организаторам. Но, оказалось, что до сих пор это знаю далеко не все. В России разоблачили очередных учредителей давней схемы. Задержаны 18 человек, еще двое в розыске. Жертвы махинаторов с 2020 года инвестировали якобы в прибыльные бизнес-проекты. Вкладчикам сулили доход в размере почти ста процентов от суммы взноса. Дивиденды, впрочем, как и всегда, получили самые первые инвесторы, остальные остались с обещаниями. А таких порядка трех тысяч человек. Эти люди отдали аферистам свыше 915 миллионов рублей. Расскажем, как же мошенники распорядились своей прибылью.



Практически все вкладывались в реальные вещи (кто-то в технику, кто-то в недвижимость) и жили, ни в чем себе не отказывая. Двое приобрели большегруз за 9 миллионов. Еще один фигурант взял земельный участок и дом за 33 миллиона. Остальные - кто машины покупал, а кто драгоценности. Изъяты 17 авто на сумму 32 миллиона, 139 ювелирных изделий почти на десятку, а также наличные - 21 миллион российских и 20 тысяч долларов. На все имущество подельников наложен арест, чтобы обманутые люди смогли получить обратно хоть часть своих кровных.

