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Финансовая помощь Украине со стороны ЕС оказалась под угрозой
Финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза оказалась под угрозой. Всему виной дискуссия внутри ЕС касательно пополнения бюджета, пишет "Файнэншл Таймс".
Главные противники предложенного транша в 86 млрд евро для Киева - Германия и Нидерланды. Проблемой стало то, что Еврокомиссия объединила поддержку Киева со сборами на пополнение бюджета объединения. Именно это вызвало основные разногласия среди стран - членов ЕС, которые вовсе не горят желанием обеспечивать благосостояние еврочиновников за счет национальных бюджетов в период инфляции, да еще и под видом "помощи Украине".
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