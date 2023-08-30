Финансовая помощь Украине со стороны ЕС оказалась под угрозой

Главные противники предложенного транша в 86 млрд евро для Киева - Германия и Нидерланды. Проблемой стало то, что Еврокомиссия объединила поддержку Киева со сборами на пополнение бюджета объединения. Именно это вызвало основные разногласия среди стран - членов ЕС, которые вовсе не горят желанием обеспечивать благосостояние еврочиновников за счет национальных бюджетов в период инфляции, да еще и под видом "помощи Украине".