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Финансовая система США терпит крах
Пока администрация Белого дома занята финансовой накачкой Украины, банковская система страны находится в состоянии хронического кризиса, связанного с падением доверия американцев к финансовым учреждениям.
Поводом для паники стал ряд громких банковских крахов. В Соединенных Штатах лопнули уже четыре финансовых учреждения - величина активов закрывшихся банков вызывает опасения у специалистов. Власти попытались потушить панику вкладчиков денежным дождем в 300 млрд, но в этом не преуспели. Теперь пытаются спасти хотя бы гигантов, более высокая ключевая ставка должна привлечь капиталы или, как минимум, снизить их отток.
В противном случае бюджетный дефолт вероятен уже к началу июня. А он повлечет потерю более 8 млн рабочих мест и падение ВВП на более чем 6 %.
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