Финансовая система США терпит крах

Поводом для паники стал ряд громких банковских крахов. В Соединенных Штатах лопнули уже четыре финансовых учреждения - величина активов закрывшихся банков вызывает опасения у специалистов. Власти попытались потушить панику вкладчиков денежным дождем в 300 млрд, но в этом не преуспели. Теперь пытаются спасти хотя бы гигантов, более высокая ключевая ставка должна привлечь капиталы или, как минимум, снизить их отток.