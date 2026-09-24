Краткий пересказ от ИИ

Европа демонстрирует финансово выгодное единство политиков и оборонщиков в интересах войны, в Беларуси гордятся единством народа ради мира. А так-то на Западе, конечно, демократия, а у нас - режим.

Порадовал, конечно, Сикорский, глава польского МИДа. Аки заправский офицер Генштаба, он на лопатки уложил Россию в своих смелых стратегических прогнозах. Померкли даже Соединенные Штаты от таких выкладок, отвисли челюсти у множества генералов военных комитетов, объединенных командований да штабов Североатлантического альянса. Вообще, даже Вашингтон, кстати, теперь всего лишь довесок для Варшавы.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:

"Если бы Россия напала на нас, и мы бы сняли перчатки, я думаю, мы бы разгромили их достаточно быстро. У нас подавляющее превосходство над Россией в воздухе - что-то вроде 2,5 тыс. самолетов, даже без США у нас превосходство. Я давно не проверял количество дальнобойных ракет, но если украинцы за полгода вывели из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то мы могли бы сделать это за шесть недель и вывести из строя вторую половину".

На это риторическое упражнение, конечно, многие обратили внимание. Москва парировала, что в случае войны у Польши будет всего пара дней до потери государственности. Но вот что почти никто не заметил, так это слова о том, что министр иностранных дел Сикорский давно не проверял количество дальнобойных ракет. Безусловно, славная обязанность для дипломата, который вообще-то должен проверять, ну, к примеру, все ли готово для мирных переговоров. И вот как раз тотальная милитаризация еврочиновничества сегодня стала чуть ли не основным тормозом мирных процессов на континенте. На Западе нынче что ни политик - воевода! С портфелем модных грозных заявлений в адрес Союзного государства. Но если копнуть глубже, видна и первопричина. Без финансовых потоков и выгоды от оружейных заказов касательно противостояния в Украине нынешние евро-випы будут просто сметены с властного Олимпа, да и обеднеют ненароком. Показательна здесь, конечно, история с Кристианом Эйнзиедлером. До апреля 2026-го он работал в Христианско-социальном союзе Германии, где в сферу его ответственности входили внешняя политика, оборона. Затем из политики человек перешел куда в сектор, который курировал, - оборонный. В концерн HENSOLDT, что производит радары, системы оптико-электронного обеспечения. И теперь мужчина официально представляет интересы компании в официальных правительственных кругах. И подобных примеров военно-политического олигархата пруд пруди. Политики обеспечивают военные заказы, промышленники поддерживают этих политиков и сливаются с ними. Хуже всего, что в этом порочном круге нет места человеческим жертвам и страданиям, а конец войны попросту невыгоден.

Конечно же, в Беларуси в полной мере учитывают новую демократическую реальность, сканируя в первую очередь те грани, которые несут в себе потенциальные угрозы. Противостоять им готовы прежде всего своим единством и профессионализмом людей в погонах. Кстати, нынешний учебный период в армии был объявлен годом боевого слаживания. Это ведь как раз о единстве. Военный организм сейчас превращается в монолит на разных площадках: в ходе проверки боевой готовности по поручению Президента, на учениях войск Западного оперативного командования, обучении военному делу аграриев, сборах с территориальными войсками. Причем в прицеле военных - требования завтрашнего дня, новые приемы борьбы, что было продемонстрировано и на учениях ВВС и войск ПВО на полигоне в Астраханской области.

Военнослужащий ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

"В ходе учений были апробированы новые способы. Станции были разнесены на удаление до 10 км. Все станции работали по проводным каналам связи, ушли от радио для того, чтобы не было подавления. В ходе работы по контрольным целям все цели были сопровождены. Все пуски ракет были зафиксированы радиолокационными средствами и выданы на вышестоящий командный пункт".

Денис Гец, военнослужащий ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

"Впервые работали по ракетным мишеням "Банкет" и "Соната". Получен хороший опыт, так как до этого работали по ракетным мишеням "Пищаль" и "Армавир". Было немножко непривычно, но отработали, отвоевали оценку отлично".

Наш регион сегодня серьезно ранен - причем пулей со смещенным центром тяжести. Как дальше будет развиваться конфликт в Украине, где еще появятся раны - неизвестно. Гедонистические западные политики с обесточенным характером могут в одно мгновение превратить ситуацию в смертельно опасную. К сожалению, мы уже не раз в своей истории сталкивались на нашей земле с подобным. К счастью, знаем, как выстоять и выжить.