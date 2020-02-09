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Финиковые пальмы вырастили из семени возрастом 2 000 лет

Финиковые пальмы вырастили из семени возрастом 2 000 лет

Плоды были найдены в ходе раскопок различных памятников в период 1963-1991 годов в Иудейской пустыне. Ученые отобрали 32 хорошо сохранившихся косточки фиников и высадили их на опытном участке в кибуце Кетура. Из 32 посаженных 6 проросли.Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

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