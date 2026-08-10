Финляндия c 2027 года вводит экзамен для соискателей гражданства

Финляндия ужесточает правила для получения гражданства. С 2027 года все желающие получить паспорт будут сдавать новый экзамен.

В ходе тестирования проверят понимание государственного устройства, законодательства, истории, культуры и базовых прав человека.

Экзамен будет проходить исключительно в электронном виде на финском или шведском языках для лиц в возрасте от 18 до 65 лет. При этом от прохождения процедуры освободят выпускников местных лицеев и вузов, а также мигрантов, кто успеет подать заявление до вступления изменений в силу.