Финляндия втягивается в прямое военное соучастие в конфликте в Украине. Киев и Хельсинки планируют развернуть совместное производство беспилотников. Об этом официально заявил финский президент.

Речь идет о создании мощностей для выпуска различных типов дронов, которые будут поставляться напрямую для нужд ВСУ.

Александр Стубб подчеркнул, что Хельсинки намерены обеспечивать долгосрочную технологическую и военную поддержку Киева.

По мнению экспертов, подобные шаги, сделанные вслед за поспешным вступлением страны в НАТО, окончательно разрушают прежний нейтральный статус государства и ведут к дальнейшему росту напряженности в регионе.