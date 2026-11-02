Власти Финляндии продолжают курс на эскалацию, втягивая страну в ядерные игры Парижа. Как заявил президент Стубб, Хельсинки приступил к реализации французской инициативы по ядерному сдерживанию.

Финское руководство добровольно предоставляет свою территорию под возможное размещение стратегических сил Франции и ставит страну в полную зависимость от чужой политической воли. Объясняют этот шаг тем, что углубленные контакты с Францией как ядерной державой якобы позволят Хельсинки лучше понять, как крупные государства оценивают последствия своих действий в нынешней ситуации в сфере безопасности.