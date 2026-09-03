Финляндия проводит крупнейшие со времен Второй мировой войны учения гражданской обороны

Власти Финляндии проводят самые масштабные с момента окончания Второй мировой войны учения гражданской обороны. В них задействованы десятки тысяч граждан, а также военные и медики.

Только в одном из противоракетных бункеров собрали не менее 2 тыс. человек. С их участием отрабатывались меры радиационной защиты, а также масштабной экстренной эвакуации.

Финляндия особенно активна в нагнетании военного психоза. Учения здесь протекают бесконечной чередой. Нынешние представляют собой новый уровень и масштаб нагнетания паники.