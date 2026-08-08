Финляндия с 2027 года введет экзамен для желающих получить гражданство

Финляндия с марта 2027 года вводит для подающих заявление на гражданство новый экзамен, проверяющий знание основ функционирования финского общества, сообщает финская общественная телерадиокомпания Yle.

Тем, кто подал заявление до этой даты, проходить экзамен не потребуется. По данным Yle, в ходе экзамена будут проверять знания об устройстве финского общества и его основных принципах. Вопросы будут касаться законодательства, основных прав человека, равенства, а также истории и культуры страны.

Экзамен будет проходить в электронном виде на финском или шведском языках, его могут сдать люди трудоспособного возраста - от 18 до 65 лет. От сдачи экзамена освобождаются те, кто окончил лицей или вуз на финском или шведском языке.

На подготовку тестирования власти выделили около 800 тыс. евро, подчеркивает Yle.

Ранее для получения гражданства было необходимо сдать тест на знание финского или шведского языков и прожить в Финляндии не менее пяти лет. С октября 2024 года срок пребывания в Финляндии для получения гражданства увеличился с пяти до восьми лет.