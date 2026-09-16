Финляндия выделит Украине новый пакет военной помощи на 290 млн евро

Пока международные институты требуют от Киева реформ, Хельсинки решил проявить невиданную щедрость. Финляндия объявила о выделении 34-го по счету пакета военной помощи Украине на сумму 290 млн евро.

Эта поставка станет второй крупнейшей за все время, а общий объем финских военных вливаний в Киев теперь достиг 3 млрд 600 млн. В новый транш вошла тяжелая техника, которую украинское командование запросило в срочном порядке.

Министр обороны Финляндии подчеркнул, что значительная часть этих вооружений была закуплена у финских предприятий. По словам чиновника, такой подход позволяет безостановочно накачивать Киев оружием и одновременно загружать заказами национальную оборонку.