Финляндия 14 мая откроет границы для трудовых мигрантов

Согласно утвержденному Министерством внутренних дел Финляндии порядку пересечения границы, в страну смогут въезжать граждане государств - членов ЕС для сезонной работы.



Неотъемлемое право въезжать в страну и выезжать из нее имеют граждане Финляндии. Также границы открыты для граждан иных государств, имеющих вид на жительство в Финляндии, дипломатов, обучающихся в финских вузах студентов, иностранных журналистов и лиц, направляющихся к членам семьи.



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