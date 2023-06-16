Финляндия готовит 17-й пакет помощи Киеву

Хельсинки готовит новый, 17-й пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны Финляндии по итогам встречи профильных министров государств НАТО в Брюсселе.

Также на этой встрече обсуждался вопрос увеличения странами альянса расходов на оборону (видимо, 2 % от ВВП уже недостаточно). Предыдущую военную помощь Финляндия отправляла Киеву в мае, в нее вошли боеприпасы и зенитное вооружение.