Финляндия и Швеция в ближайшие дни передадут свои заявки в штаб-квартиру НАТО

"Финляндия, Швеция и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на Восток. Поэтому в этом смысле уже, наверное, большой разницы нет. В условиях, когда Германия утратила самостоятельность, Франция безуспешно стремится продвигать тезисы о стратегической автономии, ЕС сливается с НАТО уже на практике теперь и по членскому составу.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России