ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Финляндия и Швеция в ближайшие дни передадут свои заявки в штаб-квартиру НАТО

Парламент Финляндии одобрил немедленную подачу заявки на вступление в НАТО: за проголосовали 188 из 200 депутатов. Ранее официальное обращение с просьбой о принятии в Североатлантический альянс подписала глава МИД Швеции. Обе страны в ближайшие дни передадут свои заявки в штаб-квартиру НАТО. Сама процедура присоединения к альянсу займет от полугода до года. Однако Турция заявила о своем намерении заблокировать вступление обоих государств в НАТО. И сам альянс, и США обещают оказать давление на Анкару, но в любом случае особая позиция президента Эрдогана сделает процедуру вступления более долгой.

Лавров: ЕС сливается с НАТО

Россия к выбору Швеции и Финляндии относится философски: обе страны де-факто давно уже состоят в НАТО, теперь это лишь будет оформлено де-юре. Евросоюз, как и страны его составляющие, в настоящее время вообще лишились всякой субъектности в военных вопросах.Об изгнании ее из организации сегодня заговорили на CNN, припомнив покупку у России ракетного комплекса С-400.

"Финляндия, Швеция и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на Восток. Поэтому в этом смысле уже, наверное, большой разницы нет. В условиях, когда Германия утратила самостоятельность, Франция безуспешно стремится продвигать тезисы о стратегической автономии, ЕС сливается с НАТО уже на практике теперь и по членскому составу.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все