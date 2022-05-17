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Финляндия и Швеция в ближайшие дни передадут свои заявки в штаб-квартиру НАТО
Парламент Финляндии одобрил немедленную подачу заявки на вступление в НАТО: за проголосовали 188 из 200 депутатов. Ранее официальное обращение с просьбой о принятии в Североатлантический альянс подписала глава МИД Швеции. Обе страны в ближайшие дни передадут свои заявки в штаб-квартиру НАТО. Сама процедура присоединения к альянсу займет от полугода до года. Однако Турция заявила о своем намерении заблокировать вступление обоих государств в НАТО. И сам альянс, и США обещают оказать давление на Анкару, но в любом случае особая позиция президента Эрдогана сделает процедуру вступления более долгой.
Лавров: ЕС сливается с НАТО
Россия к выбору Швеции и Финляндии относится философски: обе страны де-факто давно уже состоят в НАТО, теперь это лишь будет оформлено де-юре. Евросоюз, как и страны его составляющие, в настоящее время вообще лишились всякой субъектности в военных вопросах.Об изгнании ее из организации сегодня заговорили на CNN, припомнив покупку у России ракетного комплекса С-400.
"Финляндия, Швеция и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на Восток. Поэтому в этом смысле уже, наверное, большой разницы нет. В условиях, когда Германия утратила самостоятельность, Франция безуспешно стремится продвигать тезисы о стратегической автономии, ЕС сливается с НАТО уже на практике теперь и по членскому составу.
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