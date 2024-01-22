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Финляндия может приостановить производство боеприпасов для ВСУ
В Финляндии готовятся к забастовке работники оборонной промышленности. Акция затронет заводы, производящие боеприпасы, которые направляются Киеву. Остановленное минимум на несколько дней производство отразится на поставках ВСУ.
Это происходит на фоне снарядного голода на Украине. По данным экономиста, если летом ВСУ использовали около 7 тысяч снарядов в день, то в декабре - лишь 2 тысячи. США прекратили свои поставки еще в декабре, а у Европы не хватает мощностей, чтобы компенсировать ВСУ потери боеприпасов.
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