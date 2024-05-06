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Финляндия намерена восполнить дефицит тротила, построив завод

Финляндия озаботилась нехваткой тротила. Хельсинки хочет в срочном порядке построить завод по его производству, пишет издание Yle.

Как объяснил министр обороны страны Антти Хяккянен, это необходимо для увеличения производства взрывчатых веществ, которых не хватает в Европе.

Единственное предприятие такого рода находится на территории Польши и не справляется с дефицитом, который связан с украинским конфликтом.

Фото из открытых источников

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