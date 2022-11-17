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Финляндия направляет Украине новую партию военного оборудования - на какую сумму на этот раз
Финляндия направляет Украине новую партию военного оборудования. Сумма более 55 с половиной миллионов евро. Как подчеркнули в Минобороны, нынешняя партия - самая большая из всех, предоставленных Хельсинки Киеву.
Информация о содержании пакета, сроках и маршрутах отправки оружия не разглашается "из соображений безопасности". Общая сумма военной помощи Украине от Финляндии (без пяти минут члена НАТО) составила уже более 160 миллионов.
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