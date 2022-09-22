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Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян
Финляндия не хочет быть транзитным государством для граждан России, поэтому в ближайшее времяподготовят новые меры, которые будут регулироватьвъезд россиян в страну. Такое заявление сделалминистр иностранных дел республики Пекка Хаависто, сообщает ТАСС.
"Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими государствами", - цитирует слова главы МИД телекомпания Yle.
Как отметил Хаависто, власти готовят "решение этого вопроса", в ближайшее время оно будет представлено на рассмотрение парламента. О каких конкретно шагах идет речь, дипломат не сообщил.
"Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем ни бывало. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в ЕС", - добавил министр.
Напомним, в конце лета финское внешнеполитическое ведомство объявило о визовых ограничениях, в частности о сокращении количества выдаваемых туристических виз для россиян с 1 сентября в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. В то же время президент республики Саули Ниинистё уточнил, что "Хельсинки не может на законных основаниях признать все ранее выданные россиянам шенгенские визы недействительными на территории страны", как это уже сделали страны Балтии и Польша.
Фото: pixabay.com
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