Финляндия переживает упадок из-за отсутствия российских туристов

За санкционную политику расплачивается и Финляндия. По данным местных СМИ, многие финские предприниматели, чья прибыль полностью зависела от российских туристов, стали банкротами. Так, например, круизный лайнер компании, которая организовывала плавание из Лаппеэнранты в Выборг на протяжении последних 20 лет простаивает в гавани. За фирмой числится долг в 260 тысяч евро. Ранее уже обанкротилась финская аутлет-деревня "Царь".

