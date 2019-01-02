Финляндия приглашает на сафари-тур за полярным кругом

Причем преодолеть маршрут предлагается на электрическом снегоходе. Преимуществ немало: двигатель не шумит, а значит, можно насладиться единением с природой и молчанием леса. Также такой способ экологичен, а забота об окружающей среде вовсю набирает обороты. Главное в путешествии по зимней сказке - запас энергии в батарейках.