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Финляндия приглашает на сафари-тур за полярным кругом
Причем преодолеть маршрут предлагается на электрическом снегоходе. Преимуществ немало: двигатель не шумит, а значит, можно насладиться единением с природой и молчанием леса. Также такой способ экологичен, а забота об окружающей среде вовсю набирает обороты. Главное в путешествии по зимней сказке - запас энергии в батарейках.
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