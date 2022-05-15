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Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО
Финляндия официально приняла решение вступать в НАТО. Об этом заявило правительство страны. Ее присоединение выгодно укрепит северные позиции военного блока. Поэтому страны - члены альянса готовы рассмотреть заявку в ускоренном порядке.
НАТО хочет следить за безопасностью в Азии
Усиление конфронтации с Россией - лишь часть масштабных планов НАТО. Сегодня на встрече глав МИД стран-членов глава британского внешнеполитического ведомства заявила, что альянс "должен следить за безопасностью и в Индо-Тихоокеанском регионе". Словом, следующая цель для продвижения интересов Вашингтона и Брюсселя - Азия.
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