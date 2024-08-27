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Финляндия разрешила Украине наносить удары по России

Финляндия разрешила Украине применять переданное Западом оружие для ударов по территории России. Об этом заявил финский президент.

Стубб подчеркнул, что Хельсинки не устанавливали ограничений относительно того, что Украина будет делать с переданным ей оружием. Однако оно должно быть использовано в рамках международного права и исключительно в оборонительных целях.

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