Финляндия разрешит НАТО размещение ядерного оружия на своей территории

Попасть в альянс любыми способами. Финляндия разрешит разместить на границе с Россией ядерное оружие, если заявка страны на вступление в НАТО будет одобрена. Об этом информирует журнал Newsweek. При этом нет также и ограничений на размещение баз альянса в стране - подчеркивают авторы материала.