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Финляндия разрешит НАТО размещение ядерного оружия на своей территории
Попасть в альянс любыми способами. Финляндия разрешит разместить на границе с Россией ядерное оружие, если заявка страны на вступление в НАТО будет одобрена. Об этом информирует журнал Newsweek. При этом нет также и ограничений на размещение баз альянса в стране - подчеркивают авторы материала.
По данным Федерации американских ученых, порядка 100 ядерных боеголовок США уже расположены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Собственные ядерные арсеналы имеют Франция и Великобритания.
Расширение НАТО
При этом заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс уже одобрены парламентами 28 из 30 стран-членов. Турция и Венгрия вступление пока не согласовали.
Фото:pixabay.com
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