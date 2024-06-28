Так, в начале года в рамках так называемой блоковой дисциплины Хельсинки разрешили авиации США и других стран НАТО базироваться на финских аэродромах. И предоставили американцам беспрепятственный доступ к военным объектам.

В ближайшее время в Финляндии появится штаб-квартира командования НАТО в регионе. А новоизбранный президент Александр Стубб настаивает на размещении в стране ядерного оружия. И все под предлогом защиты от иллюзорной "российской агрессии" и ради чужих геополитических задач.