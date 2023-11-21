ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Финляндия в качестве члена НАТО впервые возглавила учения альянса в Балтийском море

В Балтийском море начались учения НАТО, которые возглавляет Финляндия. В них участвуют группы военно-морских сил альянса и Швеция. Это не первые такие маневры, но в качестве члена НАТО Хельсинки руководит ими впервые. Всего в учениях "Ледяные ветры - 23" задействованы 30 боевых кораблей и свыше 4 тыс. человек.

Особенностью данных маневров является большое количество кораблей противоминной защиты, что объясняют "приверженностью НАТО к защите подводной инфраструктуры".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все