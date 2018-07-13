Финляндия вводит временный контроль на границах со странами ЕС в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов России и США. Мера заработала буквально час назад. Встреча Трампа и Путина состоится 16 июля. Обсуждаться будут непростые вопросы, в частности, тема Сирии.