Финляндию ждут непростые переговоры о формировании коалиционного правительства

Больше всего мест в новом парламенте по итогам вчерашних выборов получают местные социал-демократы. У партии "Истинные финны"- 39 мест в законодательном органе. Ни одной партии не удалось набрать 20 % голосов. Это случилось впервые в истории страны. Официальные итоги выборов объявят в среду.



