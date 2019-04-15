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Финляндию ждут непростые переговоры о формировании коалиционного правительства

Больше всего мест в новом парламенте по итогам вчерашних выборов получают местные социал-демократы. У партии "Истинные финны"- 39 мест в законодательном органе. Ни одной партии не удалось набрать 20 % голосов. Это случилось впервые в истории страны. Официальные итоги выборов объявят в среду.

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