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Финны будут работать по ночам, британцев ожидает автомобильный кризис, протест в Саксонии
Европейцы вынуждены отказываться о т привычного образа жизни. Финские предприятия начали переходить на ночную работу из-за высоких цен на электричество. Местная компания по продаже электроэнергии ежедневно получает запросы о переводе производства с дорогих дневных часов на более дешевые ночные. Экономия ощутимая: если вечером электричество стоит около одного евроцента в час, то днем - в сто раз выше. Жаль, что места общественного питания и отдыха перейти на ночную работу не смогут.
Британцев ожидает автомобильный кризис
Британцам придется отказываться от личных авто и пересаживаться на средства с педальным приводом. С октября зарядка электрокара в Великобритании будет стоить в 2 раза дороже, чем заправка бензином. А ведь правительство объявило запрет на покупку бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году. Из-за энергетического кризиса столкнулись с парадоксом. Электрокары теперь будут не по карману.
Массовая акция протеста в Саксонии
В Саксонии вспыхнули массовые демонстрации против преступной энергетической политики правительства. Около 3 тысяч местных жителей вышли на улицы, возмущенные повышением цен на газ и электроэнергию, которое неминуемо наступит этой осенью. К примеру, газ подорожает на 70 %.
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