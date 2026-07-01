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Финские власти сняли запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

В Финляндии вступили в силу поправки в закон об атомной энергии.

Они отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Данное решение аннулирует национальный запрет, действовавший с 1980-х годов.

Документ большинством голосов поддержал парламент страны, после чего его подписал президент. Решение спровоцировало волну критики, ведь ранее финские власти заверяли, что размещать оружие в мирное время страна не собирается.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ядерное оружиеФинляндия
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