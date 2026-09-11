Финский перевозчик Finnair пожаловался на несправедливую конкуренцию

Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на "чрезвычайно несправедливую" конкуренцию, в которой оказался европейский бизнес после закрытия воздушного пространства России.

В интервью агентству Reuters топ-менеджер признал, что национальный перевозчик несет колоссальные убытки из-за удлинения маршрутов в Восточную Азию. В то же время китайские авиакомпании спокойно летают прежними курсами через Россию, сохраняя огромное преимущество по времени и финансовым затратам.

Ранее премьер-министр Финляндии уже констатировал падение экономического роста страны из-за разрыва связей с Москвой.