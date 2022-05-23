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Финский политолог: Позиция президента Турции отрицательно влияет на военный блок НАТО
Протест Турции в НАТО может стать причиной распада военного блока. Об этом заявил финский политолог, доктор общественно-политических наукЙохан Бекман в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Турция протестует против членства Финляндии и Швеции в НАТО и последние комментарии показывают, что протест Турции весьма решительный. Эксперты уже говорят о том, что такие виды протеста ослабляют НАТО, - сказал Йохан Бекман. - Позиция президента Турции о том, что он категорически против принять Финляндию и Швецию в НАТО - уже отрицательно влияет на военный блок НАТО".
По его словам, это может даже быть причиной распада военного блока НАТО. "Кстати, один из этих возможных сценариев распада военного блока НАТО - это именно позиция Турции. Сейчас турки видимо решили очень решительно повлиять на ситуацию. То есть, это это выглядит не очень хорошо с точки зрения НАТО", - добавил политолог.
Полностью эксклюзивное интервью известного финского политолога, доктора общественно-политических наук Йохана Бекмана смотрите здесь.
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