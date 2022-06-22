Фитнес-приложение шпионило за израильскими военными

Фитнес-приложение Strava, как выяснилось, шпионило за израильскими военными и разведчиками. В чью пользу - не ясно, об этом остается только догадываться. Мобильное приложение предлагало пользователю поделиться своими спортивными результатами, а в обмен получить доступ к чужим. В итоге как минимум один человек имел данные о сотне израильских военных. Некий пользователь с арабским никнеймом получил маршруты перемещения офицеров по военным базам и штаб-квартире разведки, их имена, фото, подробности частной жизни. Это не первая история такого рода: 4 года назад жертвами подобного фитнес-шпионажа стали американские военные. Разработчики Strava настаивают, что функции приложения никто не скрывал и военные могли бы вести себя осторожнее.