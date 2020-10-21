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Фитнес-центр в Кракове переименовали в церковь из-за карантина
Поляки вынужденыкреативить, пока в стране вводят ковид-ограничения. Фитнес-центр в Краковепереименовали в церковь. В городе, где действует карантин, владельцыспортивного клуба нашли изобретательный выход из положения. Они решили организоватьрелигиозный кружок под названием "Церковь здорового тела". В нем - заотдельную плату можно "протестироватьспортивные тренажеры" из магазина клуба. В администрации фитнес-центраобъяснили, что так они борются за выживание во время карантинных ограничений.
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