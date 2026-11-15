Фицо: Европа должна добиваться мира, а не продолжения войны

Премьер-министр Словакии выступил за участие ЕС в переговорах, но против нового военного кредита Украине на 70 млрд евро

Пойдет ли Европа на компромисс или продолжит стратегию поддержки Киева "до последнего украинского солдата"? Такими сомнениями поделился премьер-министр Словакии в преддверии очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию. Фицо выступил за то, чтобы европейская делегация также села за стол переговоров, но поставил условие: целью должно быть "достижение мира, а не продолжение войны".

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Чтобы не было никаких недоразумений, от имени словацкого правительства я поддержал участие Европы, но только при условии, что целью будет достижение мира, а не продолжение войны. При этих обстоятельствах я вновь заявил, что Словакия не будет участвовать в очередном готовящемся военном кредите, точнее говоря, подарке Украине, потому что это не путь к миру, а лишь путь к убийствам".

Речь о требовании канцлера Германии Фридриха Мерца обязать все страны ЕС участвовать в финансировании Украины, включая кредит на 70 млрд евро. Фицо назвал это "шантажом" и заявил о намерении Братиславы использовать право вето.