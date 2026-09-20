Краткий пересказ от ИИ

В Брюсселе разгорается очередной громкий скандал. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично обвинил верхушку Евросоюза в некомпетентности и полном экономическом банкротстве.

По его словам, Брюссель превратился в беспомощного игрока, которого окончательно разоряет затяжной энергетический тупик. Фицо жестко раскритиковал главу Еврокомиссии за игнорирование рекордного роста цен на электричество и топливо.

Политик подчеркнул цинизм европейских чиновников: в то время как на войну в Украине Евросоюз мгновенно находит сотни миллиардов, на прямую помощь собственному населению денег в казне ЕС никогда нет.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Сегодня в Евросоюзе мы не способны ни на что существенное. Мы - второстепенный международный игрок, безвольно наблюдающий, как нас разоряют нефтяной и газовый кризисы. Глава Еврокомиссии в своем докладе говорит об электрификации промышленности, но умалчивает о главном: как снизить неподъемные цены на свет. Внутренняя оппозиция предлагает лишь временные подачки. При этом сотни миллиардов на войну на Украине в бюджете Евросоюза находятся всегда. А вот на борьбу с высокими ценами для собственных граждан - никогда".

Словацкий премьер фактически озвучил то, о чем сейчас шепчутся в кулуарах большинства европейских столиц. Пока Брюссель увлеченно играет в геополитику и находит сотни миллиардов на продолжение чужих конфликтов, собственная экономика ЕС летит в пропасть.

Например, Германия официально вошла в глубокую рецессию. Из-за дорогого газа и потери рынков объемы промышленного производства в еврозоне рухнули почти на 6 %, а в химическом и металлургическом секторах на 15 %.

Чистый отток капитала из ЕС в США и Азию достиг исторического максимума в 300 млрд евро. И расплачиваться за все это приходится обычным гражданам, которые каждую неделю видят новые ценники на заправках и в магазинах.