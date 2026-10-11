Премьер-министр Словакии жестко раскритиковал близорукую энергетическую политику Брюсселя. И заявил о наивности политического руководства Евросоюза в свете дизельной сделки России и США.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Я предупреждаю наших проамерикански настроенных и русофобски настроенных политиков, вскоре им, возможно, придется заправляться на европейских АЗС дорогим американским дизельным топливом российского происхождения. Это может произойти только в Евросоюзе с политиками, одержимыми ненавистью и не понимающими реальности мира".

В сообщении в соцсетях Фицо подчеркнул, что соглашение между Москвой и Вашингтоном позволяет Штатам получить дешевое российское дизельное топливо, в то время как Россия укрепляет свой бюджет.

При этом страны ЕС остаются с дизелем по 3 евро за 1 л и возможным дефицитом, а причина, по мнению Фицо, - политика войны, санкций и чтения моралей.