Роберт Фицо бьет в набат из-за критического обострения международной обстановки. Глава словацкого правительства выступил с крайне жестким и тревожным заявлением. По его словам, ситуация на континенте никогда не была столь напряженной, как сейчас.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Мы, конечно, можем рыть траншеи и строить бункеры, но напоминаю: не стоит недооценивать ситуацию. Она еще никогда не была настолько серьезной и напряженной в отношении возможности возникновения общеевропейского военного конфликта, как сейчас".

Премьер подчеркнул, что эскалация достигла опасной черты из-за безответственных шагов западных политиков. Братислава последовательно призывает к немедленному дипломатическому урегулированию.

Фицо настаивает на прекращении накачки региона оружием, так как дальнейшее игнорирование мирных инициатив неизбежно приведет к катастрофе для всей Европы.