В политике двойных стандартов обвинил Брюссель премьер Словакии Роберт Фицо. Он прокомментировал сделку США и России о поставках топлива.

Роберт Фицо отметил, что американо-российские договоренности демонстрируют наивность политического руководства ЕС, которое в награду за свою ненавистническую политику получит дорогое дизтопливо и в целом его дефицит. Кроме того, по его мнению, сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует неравенство внутри самого Запада, где крупным державам дозволено игнорировать любые ограничения, тогда как менее влиятельные обязаны платить за это из своего кармана.

"Хочу также добавить, что это невероятное лицемерие, ведь Российская Федерация является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Европу. Иными словами, крупным игрокам это позволено, а мелким - нет. Могут ли страны Евросоюза, импортирующие сжиженный газ из России и направляющие огромные финансовые средства в российскую казну, критиковать Словакию за стремление отстоять свое суверенное право?" - отметил премьер-министр Словакии.

Роберт Фицо указал на общее бессилие Европы на мировой арене. По его мнению, Евросоюз замыкается в себе и не имеет влияния на урегулирование происходящих в мире военных конфликтов и на решение важнейших международных вопросов. Брюссель сегодня ровным счетом ничего не решает ни в украинском конфликте, ни в секторе Газа, ни на Ближнем Востоке. А санкционная политика объединения, по мнению словацкого премьера, является неэффективной.

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