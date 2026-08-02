Фицо раскритиковал ЕС за исключение соболиного меха из санкционного списка

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Еврокомиссию в лицемерии. Поводом стало исключение соболиного меха из санкционного списка.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что Евросоюз продолжает запрещать ввоз критически важных для промышленности товаров, из-за чего цены для обычных европейцев растут, но для предметов роскоши Брюссель сделал исключение.

Ранее в рамках 21-го пакета санкций ЕС вывел из-под запрета российские соболиные шкурки. Решение приняли по настоятельной просьбе Италии и Греции - крупнейших покупателей меха в Европе. Этим шагом еврочиновники расписались в том, что заменить российские поставки им попросту нечем.

Фото: РИА Новости