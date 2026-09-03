Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал финансовые аппетиты Украины. По его словам, Евросоюз только согласовал выделение Киеву огромного кредита в 90 млрд евро, а украинские власти уже кричат, что денег нет, и просят еще.

Фицо назвал этот многомиллиардный кредит "подарком", который Украина никогда не вернет. Премьер подчеркнул, пока он возглавляет правительство, Словакия не даст ни цента на европейские военные займы.

Впрочем, в самом Брюсселе признают, что этих 90 млрд евро хватит лишь на две трети нужд Киева на ближайшие два года, поэтому Евросоюз уже ищет новых спонсоров. Так, глава Еврокомиссии предложила пустить в дело накопления обычных европейцев. Она назвала 10 трлн евро на личных счетах граждан "простаивающими" и призвала заставить их работать на бизнес.

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