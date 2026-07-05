Фицо раскрыл парадокс в отношениях Украины с ЕС

Страны, которые больше всего сейчас поддерживают в военном плане Украину, будут мешать ее членству в Европейском союзе. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.



Он считает, что Украина не может опередить такие подготовленные к членству в Евросоюзе страны, как Сербия, Черногория и Албания.

Роберт Фицо:

"Я предлагаю, чтобы мы с Украиной вели диалог и по поводу ее амбиций стать членом Европейского союза, но без исключений - они должны честно работать. Запомните последний парадокс: те страны, которые больше всего поддерживают Украину в военном плане в войне против России, будут теми, кто будет больше всего против ее вступления в Евросоюз, потому что будут опасаться, что Украина ляжет тяжелым бременем на бюджет ЕС".

Ранее председатель Еврокомиссии заявила: все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.