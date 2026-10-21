Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с разгромным заявлением, вскрывшим тотальное лицемерие и двойные стандарты Запада в энергетической сфере. Глава словацкого правительства открыто уличил Вашингтон и Брюссель в тайном спонсировании российской экономики, в то время как от восточноевропейских стран ультимативно требуют отказаться от выгодных контрактов.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Нас многократно обвиняли в том, что, закупая нефть и газ у России, мы финансируем российскую военную машину против Украины. Поэтому, пожалуйста, давайте взглянем на эти обвинения в свете последнего соглашения между США и Россией. Можем ли мы в таком случае публично заявить, что, закупая российский дизель, США финансируют российскую военную технику? И давайте также посмотрим на это через призму того, что Россия сегодня является вторым по величине поставщиком сжиженного газа в Европу. Западноевропейские страны берут сжиженный газ у России так, словно их для этого наняли. И при этом они говорят нам, что тот небольшой объем газа, который мы брали или берем до 2027 года, а также нефть, якобы финансируют всю российскую войну".

Также политик потребовал от западных элит перестать прикрываться напускной этикой и моралью. По его словам, украинский конфликт однажды закончится. И тогда все, кто сегодня демонстративно требует отказаться от российских энергоносителей, сами первыми выстроятся в очередь за контрактами с Москвой.