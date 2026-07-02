Фицо: Запад практически воюет с Россией

Мир уже фактически находится в состоянии прямой войны с Россией - с таким резонансным заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он подчеркнул, что сегодня на территории Украины действует огромное число профессиональных иностранных наемников, которые напрямую обслуживают сложнейшие западные оружейные системы.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Я принадлежу к очень небольшой группе премьеров в рамках Евросоюза, которые поддерживают диалог, а большая часть государств - членов ЕС поддерживает войну в Украине. Сегодня западный мир практически находится в состоянии войны с Россией, если мы примем во внимание огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, которые действуют на территории Украины и которые сегодня обслуживают значимые оружейные системы, что используются в этом конфликте".

Глава словацкого правительства призвал мировое сообщество сделать все возможное, чтобы боевые действия в Украине не переросли в глобальную войну.