Стратегия Запада поставить Россию на колени через поддержку Украины потерпела крах. Об этом заявил премьер-министр Словакии. Роберт Фицо подчеркнул: "Если бы западные страны, обладающие наибольшим влиянием, не помешали Украине подписать соглашение с Россией, которое было готово уже в апреле 2022 года, то конфликт давно бы закончился".

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Эта стратегия полностью провалилась. Однако Запад по-прежнему отказывается признавать свою ошибку и продолжает подливать масла в огонь войны. В конце концов, сегодня гибнут не британские, немецкие или французские солдаты. Ситуация становится еще более опасной, поскольку дальнейшая милитаризация, рост напряженности и угроза глобального конфликта могут стать для некоторых политиков, неспособных справиться с экономическим спадом и последствиями ошибочной миграционной политики, своего рода рецептом политического выживания".

В то же время президент Словакии указал на то, что Европейский союз сейчас находится не в лучшей форме. Объединению необходимо решить ряд проблем, чтобы продемонстрировать свою жизнеспособность, убежден Пеллегрини.

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