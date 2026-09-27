Громкий демарш внутри европейского сообщества. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отсутствии веры в солидарность стран - членов Евросоюза. Выступая в эфире телеканала "Т-А-три", глава кабмина констатировал на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности, что Братислава обязана думать исключительно о собственных интересах.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Сейчас мы должны думать прежде всего о собственных национально-государственных интересах. Мы не можем на уровне Евросоюза договориться даже о равных для всех членов сообщества ценах на электричество. Вы думаете, что кто-то пошел бы воевать за нас? Я не верю в эту солидарность".

В качестве идеального сценария Фицо назвал военный нейтралитет, хотя и признал обязательства Словакии перед НАТО. Заявления премьера звучат как трезвый диагноз всей западной системе безопасности. Рассчитывать на помощь союзников, которые не способны урегулировать даже цены на свет, это верх легкомыслия.