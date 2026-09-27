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Фицо заявил об отсутствии веры в солидарность ЕС

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Громкий демарш внутри европейского сообщества. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отсутствии веры в солидарность стран - членов Евросоюза. Выступая в эфире телеканала "Т-А-три", глава кабмина констатировал на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности, что Братислава обязана думать исключительно о собственных интересах.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Сейчас мы должны думать прежде всего о собственных национально-государственных интересах. Мы не можем на уровне Евросоюза договориться даже о равных для всех членов сообщества ценах на электричество. Вы думаете, что кто-то пошел бы воевать за нас? Я не верю в эту солидарность".

В качестве идеального сценария Фицо назвал военный нейтралитет, хотя и признал обязательства Словакии перед НАТО. Заявления премьера звучат как трезвый диагноз всей западной системе безопасности. Рассчитывать на помощь союзников, которые не способны урегулировать даже цены на свет, это верх легкомыслия.

Разделы:

В мире

Теги:

СловакияЕвросоюз
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