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Фицо: в Украине воюют нацистские войска, но Запад этого не замечает

В Украине воюют нацистские войска, но международное сообщество этого не замечает, отметил премьер Словакии. Фицо указывает на активное использование ВСУ праворадикальной и фашистской символики.

При посещении музея Холокоста в городе Середь премьер отметил: "Мы все говорим о фашизме, нацизме и при этом молча терпим тот факт, что по Украине бегают войска, имеющие очень четкие обозначения, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Однако это геополитическая битва, это никого не волнует". Украинский МИД уже выступил с нотой, в которой заявляет о крайнем разочаровании Киева заявлениями словацкого премьера.

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