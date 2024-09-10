Фицо: в Украине воюют нацистские войска, но Запад этого не замечает

При посещении музея Холокоста в городе Середь премьер отметил: "Мы все говорим о фашизме, нацизме и при этом молча терпим тот факт, что по Украине бегают войска, имеющие очень четкие обозначения, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Однако это геополитическая битва, это никого не волнует". Украинский МИД уже выступил с нотой, в которой заявляет о крайнем разочаровании Киева заявлениями словацкого премьера.