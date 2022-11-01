Флешмоб в пику официальному Киеву

Безысходность в действии. Жители Украины организовали флешмоб против заявлений украинских властей о необходимости максимально сократить потребление электроэнергии. Лозунг - "Мой комфорт важнее амбиций Зеленского". Люди призывают сегодня включить все освещение в домах в знак протеста. А пока власти призывают готовиться украинцам к жизни без тепла, электричества и воды.