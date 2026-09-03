Антироссийские санкции превратились в инструмент саморазрушения Европы, которая безрезультатно приняла уже 21-й пакет ограничений. Немецкое издание Focus констатирует, что эта стратегия наносит больше вреда самому Западу.

Авторы статьи называют 5 причин антиэффекта от ограничений. Россия, богатая на ресурсы, быстро переориентировала экспорт и нашла новых покупателей. При этом партнерство Москвы с Китаем, КНДР и Ираном только усиливает проблемы западных стран.

Кроме того, ограничения спровоцировали рост цен на энергоносители на Западе. Вместо ожидаемой дестабилизации санкции только сильнее сплотили российское общество перед лицом внешнего давления. Более того, ограничения против элит ударили не по самой Москве, а по доходам бутиков на Елисейских полях и Пятой авеню.