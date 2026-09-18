Фолклендский вопрос снова активен: какие реальные причины стоят за территориальным спором

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Президент Аргентины Хавьер Милей сделал громкое заявление о возвращении Мальвинских (в Великобритании они называются Фолклендские) островов, вновь обострив давний территориальный спор с Великобританией. Эксперты связывают это с сигналом из Вашингтона: Дональд Трамп намекнул на возможный отказ США от нейтралитета в этом вопросе. Однако глубинная причина - не только политика, но и ресурсы: нефть, морепродукты и стратегический контроль над Южной Атлантикой.

О том, почему конфликт вспыхнул именно сейчас, какие процессы стоят за ним и чем это грозит мировому порядку, рассказал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко в "Актуальном интервью".

В конце августа Дональд Трамп намекнул, что США могут поддержать Аргентину в споре за Фолкленды. Милей воспринял это как знак к действию. "Если смотреть в глубину этого конфликта, то он разворачивается вокруг природных ресурсов на островах. Это большие залежи углеводородов, нефть на миллиарды баррелей, морепродукты, включая кальмаров. Плюс геополитическое положение: острова находятся в Южной Атлантике, а контроль над ними означает контроль над логистикой, выходами в Тихий и Индийский океаны, путями в Антарктиду", - пояснил эксперт.

Острова осваивались и испанцами, и британцами. После обретения Аргентиной независимости они формально отошли к ней, но в 1833 году Британия заявила окончательно о своих правах на архипелаг. С тех пор конфликт то затухает, то вспыхивает вновь.

По мнению Олега Дьяченко, заявления Трампа о Канаде, Кубе, Мексике, Гренландии открыли ящик Пандоры. Он убежден, что территориальные переделы свидетельствуют о крахе международной системы. "Старые территориальные споры обостряются. Происходит новый географический передел мира. Геополитические и региональные игроки начинают пробу сил в этих конфликтах. Природных ресурсов становится меньше, технологическая гонка усиливается, и для победы нужен доступ к редкоземельным металлам, углеводородам и другим природным ресурсам. Борьба идет политическими, экономическими и военными методами", - подчеркнул эксперт.